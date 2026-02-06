Fitch, 9 belediyenin not görünümlerini yükseltti

Türkiye'nin kredi notu görünümündeki iyileşme belediyelere yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülke notundaki revizyonu gerekçe göstererek 9 büyükşehir belediyesinin kredi notu görünümünü 'pozitif'e yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümündeki iyileşmenin ardından, Türkiye’nin en büyük yerel yönetimlerine yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kuruluş, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 9 büyükşehir belediyesinin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notu görünümlerini “stabil”den “pozitif”e çıkardı. Belediyelerin kredi notları ise ‘BB-’ seviyesinde sabit tutuldu.

TAKVİM DIŞI SÜRPRİZ GÜNCELLEME

Normal şartlarda yerel ve bölgesel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerini belirli bir takvim çerçevesinde yürüten Fitch, bu kez planlanan tarihleri beklemeden harekete geçti. Kuruluş, ihraççıların kredi değerliliğinde meydana gelen önemli değişiklikler durumunda takvim dışı aksiyon alınabildiğini vurguladı. Türkiye’nin ülke notu görünümündeki son revizyonun, yerel yönetimlerin kredi profilleri üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkisi olduğunu belirten Fitch, bu nedenle güncellemenin erkene çekildiğini ifade etti.

GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞEN 9 BÜYÜKŞEHİR

Fitch’in “pozitif” görünüm kararı aldığı belediyeler listesinde Türkiye’nin ekonomik ve sanayi merkezleri öne çıkıyor. Görünümü revize edilen büyükşehirler şunlar:

Ankara

Antalya

Bursa

İstanbul

İzmir

Konya

Manisa

Mersin

Muğla

Kuruluş, bu belediyelerin tamamının kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit ederek, ülke notundaki iyileşmenin yerel yönetimlerin finansal esnekliğini ve kredi profillerini desteklediğinin altını çizdi.