Louvre Müzesi soygunda düşürülen tacı ilk kez paylaştı

Louvre Müzesi, geçen yıl ekim ayında gerçekleşen büyük soygunda zarar gören Fransa İmparatoriçesi Eugenie’ye ait tacın “neredeyse bütün halinde” bulunduğunu ve tamamen restore edilebileceğini duyurdu.

Louvre Müzesi’ndeki soygun sırasında düşürülerek ezilen İmparatoriçe Eugeie’ye ait elmas işlemeli taç, ciddi hasar görmüş durumda. Müze, tacın tamamen onarılabileceğini açıkladı.

TAÇ CİDDİ HASAR GÖRDÜ

Soyguncular, toplam değeri yaklaşık 88 milyon euro olan mücevherleri çalarken, elmas işlemeli tacı kaçış güzergahlarında düşürerek geride bıraktı.

İLK KEZ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Müze, tacın soygundan bu yana ilk kez fotoğraflarını paylaştı. Açıklamada, eserin cam vitrinde açılan dar bir delikten çıkarılmaya çalışılırken “ciddi şekilde deforme olduğu” belirtildi.

Tacın üzerinde bulunan sekiz altın kartaldan biri eksik olsa da, 56 zümrüdün tamamının ve bin 354 elmastan yalnızca 10’unun kayıp olduğu bildirildi.

Louvre yetkilileri, 19. yüzyıla ait tacın özgün haline getirileceğini açıkladı. Restorasyon sürecini, müze başkanı Laurence des Cars başkanlığındaki bir uzman komitenin denetleyeceği kaydedildi.

DÖRT DADİKALIK TARİHİ SOYGUN

Soygun, 19 Ekim tarihinde Louvre’daki Galerie d'Apollon’da gerçekleşti. Şüphelilerin, Seine Nehri yakınındaki balkondan, çalıntı bir araç üzerine monte edilmiş mekanik platformla müzeye ulaştığı belirtildi.

İki soyguncu, elektrikli aletlerle pencereyi keserek içeri girdi. Güvenlik görevlilerini tehdit eden şüpheliler, alanın boşaltılmasının ardından iki vitrini kırarak mücevherleri aldı. Savcılara göre, soyguncular müze içinde dört dakikadan az kaldı ve dışarıda bekleyen iki scooter ile kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, MÜCEVHERLER KAYIP

Polis, savcılığın soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdüğü dört erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak operasyonun arkasındaki asıl planlayıcının henüz tespit edilemediği bildirildi.

Tacın yanı sıra çalınan yedi parça mücevher hala bulunamadı.