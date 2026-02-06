Manisa'da sağanak! Gediz Nehri'ndeki köprüler kapatıldı

Gediz Nehri'ndeki taşkın nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı köprüler geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezi ile Musacalı ve Çampınar mahallelerine ulaşımın sağlandığı 2 köprü, nehir seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı.

Açıklamada, söz konusu köprülerin bir süre ulaşıma kapatıldığı belirtilerek, trafik akışının alternatif güzergah olarak belirlenen Çal Dağı Maden Yolu ve Urganlı Mahallesi istikameti üzerinden sağlandığı bildirildi.

Köprülerin mevcut durumu hakkında Devlet Su İşleri ekiplerine gerekli bildirimin yapıldığı ve bölgede güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.