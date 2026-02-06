BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79
HABER /  DÜNYA

ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti

ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten İran itirafları geldi. Bessent, İran'da dolar kıtlığı oluşturduklarını söyledi. Ayrıca İranlı liderleri de ifşa etti. ABD'li Bakan, Tahran liderlerinin ülkeden 'çılgınca' para transfer ettiklerini açıkladı.

Abone ol

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten hem İran itirafı geldi hem de ABD'li bakan, İranlı liderleri ifşa etti. ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimin ekonomi politikalarına ilişkin soruları cevaplayan Bessent, ABD’nin İran üzerinde baskı kurabilmek için dolar kıtlığı başlattıklarını söyledi.

''İRAN'DA DOLAR KITLIĞI BAŞLATTIK''

Bessent, "Hazine Bakanlığı olarak yapabileceğimiz ve yaptığımız şey, ülkede bir dolar kıtlığı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin İran’a karşı uygulandığını vurgulayan Bessent, "Bu süreç Aralık ayında İran’daki en büyük bankaların birinin çökmesiyle hızlı ve çarpıcı bir doruk noktasında ulaştı. Bankaya hücum yaşandı. Ardından Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bunun sonucunda İran halkını sokaklarda gördük" dedi.

''İRANLI LİDERLER 'ÇILGINCA' PARA TRANSFER ETTİ''

Bessent, "İran’ın tüm partnerlerini izlemeye devam edeceğiz. İyi haber, İranlı liderlerin ülkeden çılgınca para transfer ettikleri ve bunu açıkça görüyoruz. Yani fareler gemiyi terk ediyor ve bu, sonun yakın olabileceğini bildiklerinin işareti" şeklinde konuştu.

İran’da rejime yakın çevrelerce yönetilen Ayandeh Bank, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaklaşık 5 milyar dolar zarara uğrayarak batmıştı. Banka, devlet tarafından devralınmış ve Merkez Bankası, açığı kapatmak için büyük miktarda para basma yoluna gitmişti.

GÖLGE FİLOYA YAPTIRIM MI GELİYOR?

Bessent, Trump yönetiminin Rusya ve bağlantılı kuruluşlara yönelik yaptırım politikasına ilişkin bir soruyu da cevapladı. Bessent, Rusya ile yürütülen Ukrayna barış müzakerelerinin seyrine bağlı olarak Rusya’nın petrol tankerlerinden oluşan ve Batı'nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı "gölge filoya" yaptırım uygulanması ihtimalini değerlendireceğini açıkladı.

Senatör Andy Kim’in, "Kongre’ye Rusya’nın gölge filosu aleyhinde adım atacağınız konusunda taahhüt verebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna Bessent, "Bunu değerlendireceğim. Barış görüşmelerinin ne yönde ilerleyeceğine bakacağız" şeklinde cevap verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım yapıldı
Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım yapıldı
Gazze'de ölenlerin gerçek sayısı hesaplandı korkunç tablo ortaya çıktı
Gazze'de ölenlerin gerçek sayısı hesaplandı korkunç tablo ortaya çıktı
Fitch, 9 belediyenin not görünümlerini yükseltti
Fitch, 9 belediyenin not görünümlerini yükseltti
Umman'da kritik görüşme! ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler başladı
Umman'da kritik görüşme! ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler başladı
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk eğitiminde kapsamlı değişiklik
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk eğitiminde kapsamlı değişiklik
Show TV ünlü oyuncu Can Yaman'dan özür diledi
Show TV ünlü oyuncu Can Yaman'dan özür diledi
Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...
Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...
Lezita Kahramanmaraş'a 130 milyon avro yatırımla piliç üretim tesisi kuracak
Lezita Kahramanmaraş'a 130 milyon avro yatırımla piliç üretim tesisi kuracak
Deprem bölgesine 8,7 milyar dolar dış kaynak
Deprem bölgesine 8,7 milyar dolar dış kaynak
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor! TCMB tarihi duyurdu
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor! TCMB tarihi duyurdu
Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı
Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı