İstanbul'da güvenlik görevlisi hemşireyi öldürdü! Duruşmadaki son sözünde böyle söyledi

Bağcılar'da, aynı hastanede çalıştığı ve birlikte yaşadığı hemşireyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan güvenlik görevlisi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Varan, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirdi. Varan, maktul hemşire Sibel Kavılı'nın kendisini öldürmek istediği sırada olayın yaşandığını savundu.

Müştekiler ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Son sözü sorulan Varan, "İnanmanızı istiyorum. Olay kazara oldu. Üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa kadına karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Cezasında herhangi bir indirim uygulanmayan sanık, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ayrıca 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

