Muğla'da 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Abone ol

Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü. Kentte aralıklarla birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu üzerindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Düğerek Mahallesi'nde su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

Belediye ekipleri gece boyu mesai yaptı

Kentte özellikle gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle belediye ekipleri mazgallarda temizlik yaptı.

Menteşe’nin 13 mahallesinde 56 farklı noktada yaşanan olumsuzluklara müdahale eden ekipler Yeniköy, Kötekli, Yeşilyurt ve Yerkesik mahallelerinde vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine çalışma yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yağışların ileriki günlerde de etkisini sürdürebileceğine dikkati çekti.

Bu kapsamda tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Aras, "Hemşehrilerimizin aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirleri alıyor, süreci anbean takip ediyoruz. Yağışların devam etmesi bekleniyor ve bu nedenle vatandaşlarımızdan da tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum." dedi.

Öte yandan, kentte yağışlar aralıklarla devam ediyor.