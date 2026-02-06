BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü

Muğla'da 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Abone ol

Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü. Kentte aralıklarla birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu üzerindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Düğerek Mahallesi'nde su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

Belediye ekipleri gece boyu mesai yaptı

Kentte özellikle gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle belediye ekipleri mazgallarda temizlik yaptı.

Menteşe’nin 13 mahallesinde 56 farklı noktada yaşanan olumsuzluklara müdahale eden ekipler Yeniköy, Kötekli, Yeşilyurt ve Yerkesik mahallelerinde vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine çalışma yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yağışların ileriki günlerde de etkisini sürdürebileceğine dikkati çekti.

Bu kapsamda tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Aras, "Hemşehrilerimizin aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirleri alıyor, süreci anbean takip ediyoruz. Yağışların devam etmesi bekleniyor ve bu nedenle vatandaşlarımızdan da tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum." dedi.

Öte yandan, kentte yağışlar aralıklarla devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Louvre Müzesi soygunda düşürülen tacı ilk kez paylaştı
Louvre Müzesi soygunda düşürülen tacı ilk kez paylaştı
Yurtiçi Kargo'dan Bursa'ya otomasyon merkezi yatırımı
Yurtiçi Kargo'dan Bursa'ya otomasyon merkezi yatırımı
ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti
ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti
BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN'ın sitelerini kopyaladılar! 313 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı
BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN'ın sitelerini kopyaladılar! 313 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı
Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım yapıldı
Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım yapıldı
Gazze'de ölenlerin gerçek sayısı hesaplandı korkunç tablo ortaya çıktı
Gazze'de ölenlerin gerçek sayısı hesaplandı korkunç tablo ortaya çıktı
Fitch, 9 belediyenin not görünümlerini yükseltti
Fitch, 9 belediyenin not görünümlerini yükseltti
Umman'da kritik görüşme! ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler başladı
Umman'da kritik görüşme! ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler başladı
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk eğitiminde kapsamlı değişiklik
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk eğitiminde kapsamlı değişiklik
Show TV ünlü oyuncu Can Yaman'dan özür diledi
Show TV ünlü oyuncu Can Yaman'dan özür diledi
Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...
Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...
Lezita Kahramanmaraş'a 130 milyon avro yatırımla piliç üretim tesisi kuracak
Lezita Kahramanmaraş'a 130 milyon avro yatırımla piliç üretim tesisi kuracak