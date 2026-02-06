Show TV ünlü oyuncu Can Yaman'dan özür diledi

Uyuşturucu test sonucunun yanlış yansıtılmasına tepki gösteren ünlü oyuncu Can Yaman için, Show TV canlı yayında özür diledi.Abone ol
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası uyuşturucu test sonucu negatif çıkan ancak bazı medya organlarında pozitif çıktığı yönünde haberler yer alan ünlü oyuncu Can Yaman, söz konusu haberlere tepki göstermişti.
Ünlü oyuncunun tepkisinin ardından Show TV, Can Yaman'dan özür diledi.
Show TV Ana Haber'de yapılan açıklamada, "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Can Yaman'ın test sonucu LED ekrana yanlışlıkla pozitif şeklinde yazılmıştı. Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucunun negatif çıktığını hatırlatır, kendisinden özür dileriz." ifadelerine yer verildi.
CAN YAMAN’DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Ünlü oyuncu, ilgili haber kesitini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Özür için teşekkürler" notunu düştü.