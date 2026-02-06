Bursa'da lokantada komiserden hayat kurtaran müdahale

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada nefes borusuna yiyecek takılan kişi, iş yerinde bulunan komiserin Heimlich manevrası uygulaması sayesinde kurtarıldı.Abone ol
Lokantada yemek yiyen C.G, nefes borusuna yiyecek takılınca fenalaştı. Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli komiser Eren Güner, C.G'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.
Güner, Heimlich manevrası uyguladığı C.G'nin boğazından yiyeceğin çıkmasını sağladı.
Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.