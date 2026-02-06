BIST 13.516
YEREL

Bursa'da lokantada komiserden hayat kurtaran müdahale

Bursa'da lokantada komiserden hayat kurtaran müdahale

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada nefes borusuna yiyecek takılan kişi, iş yerinde bulunan komiserin Heimlich manevrası uygulaması sayesinde kurtarıldı.

Lokantada yemek yiyen C.G, nefes borusuna yiyecek takılınca fenalaştı. Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli komiser Eren Güner, C.G'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

Güner, Heimlich manevrası uyguladığı C.G'nin boğazından yiyeceğin çıkmasını sağladı.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

