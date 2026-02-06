BIST 13.516
Sayıştay 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı, sözleşmeli statüde görev yapmak üzere 12 bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS ve yabancı dil puanları esas alınarak belirlenecek adayların gireceği sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığında görevlendirilecek 12 sözleşmeli bilişim personeli, yapılacak sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre istihdam edilecek. Kurum, sözlü sınava çağrılacak adayları puan üstünlüğüne göre belirleyecek.

Adayların sıralamasında, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan KPSS’nin P3 puan türü ile yabancı dil puanı esas alınacak. Buna göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanının yüzde 70’i ile son 5 yıl içinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan alınan puanın yüzde 30’u dikkate alınacak.

10 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK

İlan kapsamında, her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 10 katı aday sözlü sınava davet edilecek. Böylece toplam kontenjan doğrultusunda en yüksek puana sahip adaylar arasından değerlendirme yapılacak.

MEZUNİYET ŞARTLARI VE ARANAN BÖLÜMLER

Adayların, üniversitelerin;

Bilgisayar mühendisliği
Yazılım mühendisliği
Elektrik mühendisliği
Elektronik mühendisliği
Elektrik-elektronik mühendisliği
Endüstri mühendisliği
bölümlerinden mezun olmaları ya da bu bölümlere Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından diploma almış olmaları gerekiyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Başvurular 9–27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Adayların başvurularını, Sayıştay Başkanlığının Ankara’daki adresine şahsen ya da son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla iletmeleri gerekiyor.

SÖZLÜ SINAV VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sözlü sınav, Sayıştay Başkanlığında yapılacak ve sınav tarihi kurumun resmi internet sitesi olan www.sayistay.gov.tr üzerinden ilan edilecek. İlanın, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yayımlanacağı belirtildi.

Sınav sonuçları da yine aynı internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. İlanda ayrıca adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile başvuru sırasında talep edilecek belgelere ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verildi.

