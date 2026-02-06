Bakan Tunç açıkladı: Hukuk eğitiminde kapsamlı değişiklik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk eğitiminde kapsamlı bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını açıkladı. Sınav sistemi, kontenjanlar ve fakültelere giriş kriterlerinde önemli değişikliklere gidildiğini belirten Tunç, yapılan düzenlemelerin eğitimin niteliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültelerine yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Tunç, hukuk eğitiminde kaliteyi artırmak amacıyla kontenjanların azaltıldığını, giriş koşullarının zorlaştırıldığını ve mesleki yeterliliği esas alan bir sistem kurulduğunu ifade etti.

Tunç, "Biz, hukuk eğitimini yalnızca bir diploma meselesi olarak değil, adaletin kalitesi, yargının gücü ve toplumun hakkaniyet duygusunun temeli olarak görüyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, zayıf bir hukuk eğitimi, güçlü bir adalet sistemi üretemez" dedi.

'AMACIMIZ NİCELİK DEĞİL, NİTELİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bakınız, hukuk fakültelerindeki kontenjanları 14 binden 10 bine düşürdük. Bu yıl ayrıca vakıf üniversitelerinde de ciddi bir azaltıma giderek toplamı 8 bine indiriyoruz. Çünkü amacımız nicelik değil, nitelik. Daha çok mezun değil, daha iyi yetişmiş hukukçular istiyoruz. Hukuk fakültelerine girişte ilk 100 bin başarı sıralaması şartını getirdik. Artık hukuk, sadece tercih edilen değil, başarıyla hak edilen bir alan. Meslek yüksekokullarından hukuk fakültelerine dikey geçişi kaldırdık. Çünkü hukuk eğitimi, baştan sona bütüncül ve sistematik bir formasyon gerektirir, kısa yollarla telafi edilemez. İkinci öğretimleri kapattık. Hukuk gibi yoğun ve disiplinli bir eğitim, 'akşam programı' mantığıyla yürütülemez. Bu alan tam zamanlı ciddiyet ister. Bununla da yetinmedik. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını getirdik. Artık diploma tek başına yeterli değil, mesleki yeterlilik objektif bir sınavla ölçülüyor. Bu, kalite güvencesidir."