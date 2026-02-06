BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Bakan Tunç açıkladı: Hukuk eğitiminde kapsamlı değişiklik

Bakan Tunç açıkladı: Hukuk eğitiminde kapsamlı değişiklik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk eğitiminde kapsamlı bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını açıkladı. Sınav sistemi, kontenjanlar ve fakültelere giriş kriterlerinde önemli değişikliklere gidildiğini belirten Tunç, yapılan düzenlemelerin eğitimin niteliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültelerine yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Tunç, hukuk eğitiminde kaliteyi artırmak amacıyla kontenjanların azaltıldığını, giriş koşullarının zorlaştırıldığını ve mesleki yeterliliği esas alan bir sistem kurulduğunu ifade etti.

Tunç, "Biz, hukuk eğitimini yalnızca bir diploma meselesi olarak değil, adaletin kalitesi, yargının gücü ve toplumun hakkaniyet duygusunun temeli olarak görüyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, zayıf bir hukuk eğitimi, güçlü bir adalet sistemi üretemez" dedi.

'AMACIMIZ NİCELİK DEĞİL, NİTELİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bakınız, hukuk fakültelerindeki kontenjanları 14 binden 10 bine düşürdük. Bu yıl ayrıca vakıf üniversitelerinde de ciddi bir azaltıma giderek toplamı 8 bine indiriyoruz. Çünkü amacımız nicelik değil, nitelik. Daha çok mezun değil, daha iyi yetişmiş hukukçular istiyoruz. Hukuk fakültelerine girişte ilk 100 bin başarı sıralaması şartını getirdik. Artık hukuk, sadece tercih edilen değil, başarıyla hak edilen bir alan. Meslek yüksekokullarından hukuk fakültelerine dikey geçişi kaldırdık. Çünkü hukuk eğitimi, baştan sona bütüncül ve sistematik bir formasyon gerektirir, kısa yollarla telafi edilemez. İkinci öğretimleri kapattık. Hukuk gibi yoğun ve disiplinli bir eğitim, 'akşam programı' mantığıyla yürütülemez. Bu alan tam zamanlı ciddiyet ister. Bununla da yetinmedik. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını getirdik. Artık diploma tek başına yeterli değil, mesleki yeterlilik objektif bir sınavla ölçülüyor. Bu, kalite güvencesidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Show TV ünlü oyuncu Can Yaman'dan özür diledi
Show TV ünlü oyuncu Can Yaman'dan özür diledi
Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...
Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...
Lezita Kahramanmaraş'a 130 milyon avro yatırımla piliç üretim tesisi kuracak
Lezita Kahramanmaraş'a 130 milyon avro yatırımla piliç üretim tesisi kuracak
Deprem bölgesine 8,7 milyar dolar dış kaynak
Deprem bölgesine 8,7 milyar dolar dış kaynak
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor! TCMB tarihi duyurdu
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor! TCMB tarihi duyurdu
Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı
Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı