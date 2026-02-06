BIST 13.504
DOLAR 43,61
EURO 51,46
ALTIN 6.859,78
HABER /  DÜNYA

Almanya Başbakanı Merz, İran ile ilgili endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Merz, İran ile ilgili endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Körfez ülkelerinin liderleri arasında İran'a ilişkin endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu söyledi.

Abone ol

Abu Dabi'de gazetecilere açıklamada bulunan Merz, Körfez bölgesindeki tüm muhataplarının coğrafi yakınlıkları nedeniyle İran'a ilişkin derin endişelerini dile getirdiklerini ifade etti.

Merz, "Riyad, Doha ve bugün burada Abu Dabi'deki görüştüğüm muhataplarım, ABD ile birlikte Tahran rejimini aklıselime davete ve her şeyden önce müzakere masasına geri dönmeye çok çalışıyorlar. Endişe çok çok yüksek." dedi.

Ayrıca Alman Şansölye, "İran'ı kendi halkına yönelik şiddeti durdurmaya, nükleer programını sonlandırmaya ve bölgedeki barış ve istikrar için müzakere masasına geri dönmeye ikna etmek için yoğun diplomatik temaslar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Merz, Körfez ülkelerinin liderlerinin diplomatik müzakereleri kolaylaştırmak ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin barışçıl şekilde çözülmesini sağlamak için ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Togg’dan sanal medyadaki yeni model iddialarına cevap
Togg’dan sanal medyadaki yeni model iddialarına cevap
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı
Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı
6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı
6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi
Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi
Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek
Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakan, Dışişleri Bakanlığına çağrılacak
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakan, Dışişleri Bakanlığına çağrılacak
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhşa ilişkin soruşturma kapsamında 6 zanlı yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhşa ilişkin soruşturma kapsamında 6 zanlı yakalandı