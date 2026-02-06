Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi

Rus askeri istihbaratının ikinci ismi Korgeneral Vladimir Alekseyev, Moskova’daki evinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Alekseyev yoğun bakıma alındı.

Rusya Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın (GRU) başkan yardımcısı olan Korgeneral Vladimir Alekseyev, cuma günü Moskova’da silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, kimliği belirsiz bir saldırganın Alekseyev’e konutunda birkaç el ateş açtığını ve olay yerinden kaçtığını açıkladı.

YOĞUN BAKIMDAKİ GENERALİN DURUMU AĞIR

Yetkililer, saldırının ardından Alekseyev’in başkentte bir hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakımda tedavi altına alındığını bildirdi.

Rus devlet medyası, 64 yaşındaki generalin durumunun ciddi olduğunu duyurdu. Olayla ilgili “üst düzey bir savunma yetkilisine yönelik suikast girişimi” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, düzenlediği basın toplantısında saldırının istihbarat servisleri tarafından soruşturulduğunu ve elde edilecek bilgilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletileceğini söyledi. Peskov, “Generale hayatta kalması ve bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunuyoruz.” dedi.

Peskov, askeri yetkililerin konut güvenliğiyle ilgili soruya ise, “Savaş döneminde bu tür askeri liderlerin ve yüksek nitelikli uzmanların risk altında olduğu anlamına geliyor. Bu, istihbarat servislerinin sorumluluğunda.” yanıtını verdi.

ABD VE AB'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Alekseyev, ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin 2025 tarihli raporuna göre Rusya’nın Ana İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde birinci başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. General, ABD’nin yanı sıra Avrupa Birliği tarafından da yaptırım listesine alınmıştı.

AB, Alekseyev’i 2018 yılında İngiltere’nin Salisbury kentinde eski bir Rus ajanına karşı düzenlenen ve “Novichok” sinir gazının kullanıldığı saldırıyla ilişkilendirmişti. Yaptırım metinlerinde, saldırının Rus istihbarat mensuplarınca gerçekleştirildiği belirtilmişti. Aynı dosyada, İstihbarat Başkanı Igor Kostyukov da yer alıyordu.

PRİGOJİN İSYANINDA MÜZAKERECİYDİ

Alekseyev, 2023 yılında Wagner paralı asker grubunun isyanı sırasında Kremlin tarafından Yevgeny Prigojin ile görüşmek üzere görevlendirilmişti.

O dönemde Prigojin’in eylemlerini “darbe girişimi” ve “ülkeye ve başkana arkadan saplanan bir bıçak” olarak nitelemişti. Prigojin, Wagner Group’un kurucusuydu.