HABER /  DÜNYA

Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek

Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek

PAKİSTAN'dan gelen son dakika haberine göre başkent İslamabad'daki bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken resmi kaynaklara göre 24 kişi ölü ve 100'den fazla yaralı var. Pakistan yerel medyasında ise intihar bombacısının kendini cumaya gelenlerin kapıdan girdiği esnada patlattığını ve en az 50 ölü olduğunu haber veriyor.

PAKİSTAN'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, başkentteki tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi.

Ölü sayısı yüksek
Polisin yaptığı son dakika açıklamaya göre saldırıda şu ana kadar 24'den fazla kişi öldü, 100'den fazla yaralı var. Pakistan yerel medyasında ise ölü sayısının 50'den fazla olduğu bildiriliyor. 

Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek - Resim: 0

Olağanüstü hal ilan edildi
İntihar saldırısının ardından İslamabad şehrinin tamamında olağanüstü hal ilan edildi. Güvenlik güçleri İslamabad'ı kordon altına aldı. 

Cuma namazı sırasında intihar bombacısı...
Korkunç saldırı öğleden sonra saat 1 civarında camide namaz kılmak için insanların toplandığı sırada meydana geldi. Bu sırada bir intihar bombacısı caminin kapısında durarak kendini patlattı. İslamabad polisi, intihar bombacısının Afganistan ile bağlantıları olduğunu söylüyor. 

Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek - Resim: 1

Şii camisi
Tarlai'de, Şii topluluğunun camisi olarak biliniyor. Pakistan'daki Şii topluluğunun nüfusu yaklaşık 20 milyon olup, bu da Pakistan toplam nüfusunun %10-12'sini oluşturmaktadır. Bu, Kasım 2025'ten sonra İslamabad'da yaşanan ikinci büyük patlama. 

