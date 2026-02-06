Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti

Kocaelispor, Beşiktaş maçında tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında, maraton tribün doğu blokları alt kata inmek isteyen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, dengesini yitirerek 10 metre yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. İlk müdahalesini stadyumun dışında yapan sağlık ekipleri kalbi duran genç taraftar Harda Kaçmaz’a dakikalarca kalp masajı yaptı.

3 KEZ KALBİ DURDU

Sağlıkçıların müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anından sonra 3 kez kalbinin durduğu belirtilen genç taraftar hayatını kaybetti. Genç taraftarı hastanede yalnız bırakmak istemeyen Kocaelisporlu yöneticiler ve ailesi kötü haberle yıkıldı.