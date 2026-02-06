AB’den Elon Musk’a kınama: Üye ülkemizin ve Sanchez'in yanındayız

Avrupa Birliği'nden Elon Musk'a 'Sanchez' tepkisi geldi. AB Komisyonu, X'in sahibi Musk’ın İspanya Başbakanı Sanchez’e yönelik ağır hakaretlerini kınayarak, üye ülke lideriyle tam dayanışma içinde olduklarını ilan etti.

Avrupa Birliği (AB) ile teknoloji dünyasının en nüfuzlu isimlerinden Elon Musk arasındaki gerilim, diplomasi boyutuna taşındı. AB Komisyonu, SpaceX ve X platformunun sahibi Elon Musk’ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e yönelik sarf ettiği hakaret içerikli sözleri sert bir dille kınayarak, İspanyol liderle tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

GERİLİMİN FİTİLİ: SOSYAL MEDYA KISITLAMALARI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Elon Musk arasındaki söz düellosu, Sanchez’in dijital platformlara yönelik getirmeyi planladığı düzenlemelerle başladı. 3 Şubat’ta Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’nde konuşan Sanchez, 16 yaş altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişiminin yasaklanması ve bu platformların yöneticileri üzerindeki yasal kontrolün artırılması gerektiğini savunmuştu.

Bu açıklamalara X üzerinden yanıt veren Elon Musk, Sanchez’i doğrudan hedef alarak şu ağır ifadeleri kullanmıştı:

"Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir."



AB KOMİSYONU: ÜYE ÜLKELERİMİZİN YANINDAYIZ

Musk’ın bu çıkışının ardından AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu. Regnier, AB’nin üye ülke liderlerine yönelik bu tür saldırıları kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak, "Üye ülkelerimizin yanındayız, tam dayanışma içindeyiz" dedi.

Sözcü Regnier, AB’nin demokratik bir tartışma ortamı için "saygı çerçevesinde" kalma ilkesini hatırlatırken, dijital platformları sorumlu tutmaya yönelik ulusal adımları desteklediklerini belirtti. Ayrıca, bu tür durumların Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında platformların sorumluluklarını bir kez daha gündeme getirdiğine işaret etti.

"TEKNO-OLİGARKLAR HAVLASINLAR"

Elon Musk’ın suçu ve ihaneti işaret eden sert sözlerine Başbakan Pedro Sanchez’den de yanıt gecikmedi. Musk’ın saldırgan tavrını "tekno-oligarkların tepkisi" olarak niteleyen Sanchez, bu tür eleştirilerin kendilerini doğru yoldan döndürmeyeceğini şu sözlerle ifade etti:

DİJİTAL EGEMENLİK VE DSA VURGUSU

Yaşanan bu diplomatik kriz, Avrupa Birliği’nin büyük teknoloji şirketlerini denetleme kararlılığını bir kez daha test ediyor. AB yetkilileri, Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) sadece dezenformasyonla değil, aynı zamanda dijital platformların toplumsal sorumlulukları ve liderlere yönelik saldırgan tutumlarla mücadelede de kilit bir araç olduğunu savunuyor.