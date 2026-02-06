BIST 13.526
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen mevlit programına katıldı. Deprem şehitlerinin emaneti olan binlerce vatandaşı yalnız bırakmamak için çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, “O eli sımsıkı tuttuk, ‘o eli bırakmayacağız’ dedik ve işte bugün bu şehirlerin ayağa kalktığını gördük. Deprem şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun." dedi.

Kahramanmaraş Erzurumluoğlu Camii’nde kılınan sabah namazının ardından dualar okunarak deprem şehitleri rahmetle anıldı. Cami çıkışında konuşan Bakan Kurum, “6 Şubat sabah 4.17'de Kahramanmaraş'ımızda Pazarcık merkezli depremlerle tüm Türkiye sarsıldı. 86 milyonun yüreği, canı burada depremzede ailelerimiz için attı ve binlerce canımızı yitirdik. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen Asrın felaketi dediğimiz büyük bir deprem yaşadık. Üzüldük. Gerçekten çok zor günler geçirdik milletçe” dedi.

Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun - Resim: 0

“BU GÜZEL ŞEHİRLERİMİZ ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL OLSUN”

Ümitsizliğe kapılmadan büyük bir seferberlikle deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Bakan Kurum şöyle devam etti: Asla yeise düşmedik. Hep birlikte devlet, millet omuz omuza bir mücadele ortaya koyduk. Ve hamdolsun bugün 455 bin hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının kuralarını çektik. 455 bin evimizi teslim ettik. Bir taraftan hak sahibi vatandaşlarımız için bu mücadeleyi ortaya koyarken, bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek, 11 ilde istihdamı, üretimi daha da arttırabilmek, 6 Şubat'tan daha güzel şehirleri inşa edebilmek için de var gücümüzle gece gündüz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem şehitlerimizin emaneti bu güzel şehirlerimiz eskisinden daha güzel olsun.

Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun - Resim: 1

“‘O ELİ BIRAKMAYACAĞIZ’ DEDİK”

Deprem şehitlerinin emaneti olan binlerce vatandaşı yalnız bırakmamak için çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, “O eli sımsıkı tuttuk, ‘o eli bırakmayacağız’ dedik ve işte bugün bu şehirlerin ayağa kalktığını gördük. Deprem şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, bütün şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Allah bir daha böyle acı, keder milletimize yaşatmasın diyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun - Resim: 2

