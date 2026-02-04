Epstein itirafı gündemi sarstı! Bill Gates'in eski eşinden çarpıcı açıklama: ''O iğrençti''

Melinda French Gates, katıldığı bir röportajda eski eşi Bill Gates’in adının Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde yer almasının kendisi için oldukça sarsıcı olduğunu ifade etti. Bu durumun geçmişte yaşadıkları evliliğe dair zor hatıraları yeniden gündeme getirdiğini belirten French Gates, Epstein ile kurulan bağlantıların ilişkilerinin sona ermesinde etkili olduğuna işaret etti. French Gates ayrıca, dosyalarda adı geçen herkesin ortaya atılan iddialarla ilgili sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.