Epstein itirafı gündemi sarstı! Bill Gates'in eski eşinden çarpıcı açıklama: ''O iğrençti''
Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates'in Jeffrey Epstein hakkında kullandığı sert ifadeler gündeme oturdu. French Gates'in yıllar sonra yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı, Epstein hakkında sarf ettiği sözler sosyal medya ve uluslararası basında dikkat çekti. Bakın Bill Gates'in eski eşi neler söyledi...
Melinda French Gates, katıldığı bir röportajda eski eşi Bill Gates’in adının Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde yer almasının kendisi için oldukça sarsıcı olduğunu ifade etti. Bu durumun geçmişte yaşadıkları evliliğe dair zor hatıraları yeniden gündeme getirdiğini belirten French Gates, Epstein ile kurulan bağlantıların ilişkilerinin sona ermesinde etkili olduğuna işaret etti. French Gates ayrıca, dosyalarda adı geçen herkesin ortaya atılan iddialarla ilgili sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
Melinda French Gates’in, Bill Gates’ten boşanma sürecinde etkili nedenlerden biri olarak Epstein ile olan ilişkiyi işaret etmesi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Epstein dosyalarının ardından uluslararası basında yeniden geniş yer buldu.
Melinda’nın Epstein’a dair “O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi” sözleri ve eski eşine yönelttiği eleştiriler, Gates çifti etrafındaki tartışmaları tekrar alevlendirdi. Kamuoyuna açılan ve milyonlarca sayfayı bulan Epstein belgeleri, yalnızca siyaset ve finans dünyasını değil, teknoloji ve hayırseverlik çevrelerini de sarsmayı sürdürüyor.