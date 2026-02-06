BIST 13.526
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü

İZMİR Torbalı’da sağanak sele yol açtı. İZBAN alt geçidinde kamyonetiyle mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci yaşamını yitirdi. Mehmet Ekinci'nin ölmeden önce telefonla yardım istediği öğrenildi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki İZBAN alt geçidinde 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin kullandığı kamyonet biriken suda mahsur kaldı. Alt geçitte su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine Mehmet Ekinci, telefonla yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Ancak Mehmet Ekinci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Alt geçitte yaşanan can kaybına ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğü ve kriz merkezince tüm gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.

YAĞIŞ MİKTARI AÇIKLANDI
Meteoroloji verilerine göre kent genelinde ortalama yağış miktarı 41 mm olarak ölçüldü. En çok yağış, Menderes’in Çileme Mahallesi’ne 119,3 mm olarak düştü. Torbalı’da ise 49,2 mm yağış kaydedildi. Gece boyunca yağışların etkisini sürdüreceği, özellikle Seferihisar, Menderes ve Çeşme’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışların devam edeceği bildirildi. Dere taşkını ve su baskınları riskine karşı uyarı yapıldı.

YÜZLERCE İHBAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na 175 su baskını ihbarı geldi. Bunların 121’i ev, 21’i iş yeri, 5’i kamu binasıyla ilgiliydi. Ayrıca 5 ağaç devrilmesi ve 19 kurtarma olayı yaşandı.


Hemşehri İletişim Merkezi’ne (HİM) 558 ihbar ulaştı. Bunlar arasında 289 yol, 220 konut ve 49 iş yeri su baskını yer aldı. En çok ihbar Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Urla’dan yapıldı.

DERE TAŞMALARI
Seferihisar’ın Payamlı, Ürkmez ve Cumhuriyet mahallelerinde yoğun su baskınları yaşandı. Menderes Gümüldür'de ekiplerin tahliye çalışmaları devam etti. Torbalı’daki olumsuzluklar nedeniyle ekip sayısı artırıldı. Menderes’te çamura saplanan bir arazöz çekiciyle kurtarıldı.

