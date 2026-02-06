SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu, piyasaların merakla beklediği haftalık bültenini yayımladı. Yeni bir halka arzın onaylandığı bültende, dev şirketlerin bedelsiz sermaye artırımları ve piyasa bozucu eylemlere yönelik ağır yaptırımlar öne çıktı.

Abone ol

SPK, yatırımcıyı ve piyasa işleyişini yakından ilgilendiren bir dizi karara imza attı. Kurul, turizm sektöründen bir şirketin halka arzına yeşil ışık yakarken, sermaye piyasası mevzuatına aykırı hareket eden isimlere ve platformlara adeta ceza yağdırdı.

ATA TURİZM HALKA ARZ YOLUNDA, DEVLERE BEDELSİZ ONAYI

Bültenin en dikkat çekici maddesi, Ata Turizm İşletmecilik’in halka arz başvurusu oldu. Kurul, şirketin pay başına 11,2 TL fiyatla halka arz edilmesini uygun buldu.

Öte yandan, özkaynaklarını güçlendirmek isteyen iki önemli şirket için de bedelsiz sermaye artırımı kararları onaylandı:

Büyük Şefler Gıda (BigChefs): 428 milyon liralık,

Kızılbük GYO: 2,8 milyar liralık bedelsiz artırım talepleri uygun bulundu.

MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA İZİNLERİ

Şirketlerin finansman arayışlarına da yanıt veren SPK; Yapı Kredi Bankası’nın 7 milyar TL ve 10 milyar dolarlık devasa borçlanma aracı ihraç başvurusu başta olmak üzere, Vakıf Faktoring (14 milyar TL) ve Halk Yatırım (8,4 milyar TL) gibi kurumların ihraç limitlerine onay verdi. Ayrıca D Varlık Kiralama’nın 2 milyar liralık kira sertifikası ihracı da olumlu karşılandı.

PİYASA BOZUCULARA "DUR" DENİLDİ: 95 MİLYON TL’Yİ AŞAN CEZA

SPK, piyasa şeffaflığını bozmaya çalışanlara karşı tavizsiz tutumunu sürdürdü. İdari para cezalarında aslan payını Escar Filo pay piyasasındaki işlemler aldı:

Escar Filo (ESCAR): 19 isme toplamda 68,2 milyon TL idari para cezası kesildi.

Vakıf Menkul Kıymetler (VKFYO): 2 kişiye toplam 17,7 milyon TL.

Ensari Deri (ENSRI): 3 kişiye toplam 9,3 milyon TL ceza uygulandı.

Bulls Yatırım: Şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığı gerekçesiyle 1,7 milyon TL cezaya çarptırıldı.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT) işlemlerinde usulsüzlük tespit edilen 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, bu isimlere 2 yıl süreyle borsa işlem yasağı getirildi.

İZİNSİZ İŞLEMLERE VE "KALDIRAÇLI" TUZAKLARA ERİŞİM ENGELİ

Yatırımcıları koruma misyonu çerçevesinde, yurt dışı merkezli izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen platformlara karşı sert önlemler alındı:

Klasfx, Phase, Xtrade ve Agenamarkets gibi platformların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Türkiye'de yerleşik kişileri hedef alan 12 farklı izinsiz internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatılması kararlaştırıldı.