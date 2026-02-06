BIST 13.589
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.807,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı

Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı

Şanlıurfa'da devlet hastanesinin acil servisinde görev yapan doktor İ.H.E.Ç, hastaneye tedavi için gelen hasta İ.T. tarafından darbedildi. Doktor tedavi görürken, İ.T. ise gözaltına alındı.

Abone ol

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan doktor İ.H.E.Ç, hastaneye tedavi için gelen hasta İ.T. tarafından darbedildi.

Doktor tedavi görürken, İ.T. ise gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. İ.H.E.Ç, görev başında saldırıya uğramış ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyor, yaşanan bu menfur olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans."

Hastaneden yapılan açıklamada ise "Sağlık hizmeti sunan hekimlerimize yönelik bu kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Yaşanan olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağımızı ve gerekli hukuki sürecin sonuna kadar sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu! Kayıp denilen 2 iş adamı ajan çıktı
MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu! Kayıp denilen 2 iş adamı ajan çıktı
Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı
Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
BDDK İkinci Başkanlığına atama
BDDK İkinci Başkanlığına atama
AFAD duyurdu! O bölgede korkutan deprem
AFAD duyurdu! O bölgede korkutan deprem
SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor
Hillary Clinton'dan, Epstein için açık oturum çağrısı
Hillary Clinton'dan, Epstein için açık oturum çağrısı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Uçum'dan dikkat çeken umut hakkı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Uçum'dan dikkat çeken umut hakkı açıklaması
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programa katıldı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programa katıldı