Epstein ölmeden iki gün önce vasiyetinde açıkladı! Mirasını onlara dağıtmış

PARAYI HERKESİN İSMİNİ TEK TEK YAZARAK BÖLÜŞTÜRDÜ!

Vasiyetin içeriği, Epstein’ın en yakınındaki isimlerden başlayarak mülklerindeki hizmet personeline kadar uzanan geniş bir ağın finansal olarak nasıl ödüllendirildiğini detaylandırıyor.

Listenin oluşturulma biçimi, yıllarca Epstein’ın sırlarını saklayan, operasyonlarını yürüten ve en mahrem alanlarında görev alan "iç halkaya" bir tür sadakat primi dağıtıldığını açıkça gösteriyor.