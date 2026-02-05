Epstein ölmeden iki gün önce vasiyetinde açıkladı! Mirasını onlara dağıtmış
Jeffrey Epstein'in ölümünden sadece 48 saat önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı. Epstein'in bu vasiyetinde malını miras olarak bıraktığı kişilerin isimleri yer aldı...
VASİYETİNİ ÖLÜMÜNDEN SADECE 2 GÜN ÖNCE YAZDI
Jeffrey Epstein’ın 10 Ağustos 2019’daki ani ölümünden sadece 48 saat önce imzalanan "The 1953 Trust" belgesinde vasiyetini bıraktığı kişiler yer alıyor.
8 Ağustos tarihli bu gizemli vasiyet, Epstein’ın yüz milyonlarca dolarlık devasa mal varlığının, hukuk süreçleri tamamlanmadan veya devletin el koyma ihtimali doğmadan önce nasıl hızlıca parsellendiğini gözler önüne seriyor.
PARAYI HERKESİN İSMİNİ TEK TEK YAZARAK BÖLÜŞTÜRDÜ!
Vasiyetin içeriği, Epstein’ın en yakınındaki isimlerden başlayarak mülklerindeki hizmet personeline kadar uzanan geniş bir ağın finansal olarak nasıl ödüllendirildiğini detaylandırıyor.
Listenin oluşturulma biçimi, yıllarca Epstein’ın sırlarını saklayan, operasyonlarını yürüten ve en mahrem alanlarında görev alan "iç halkaya" bir tür sadakat primi dağıtıldığını açıkça gösteriyor.
İŞTE EPSTEIN'IN MİRASINI BIRAKTIĞI KİŞİLER!
En çok mirası ona bıraktı...
MÜLK ÇALIŞANI
GÜVENLİK PERSONELİ