BIST 13.589
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.807,25
HABER /  GÜNCEL

Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı

Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı

ABD ve İran arasındaki kritik görüşme öncesinde Washington'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD, güvenlik riskleri gerekçesiyle, ülkede bulunan vatandaşlarına ''Ülkeyi hemen terk edin'' çağrısı yaptı.

Abone ol

ABD ve İran temsilcileri, bugün Umman'da bir araya gelerek görüşmeler için tuşa basacak. Bu görüşmede tansiyonun ne kadar düşeceği belirsizliğini korurken, Washington'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

''İRAN'I HEMEN TERK EDİN!''

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği ifade edildi.

''YANINIZDA TEMEL İHTİYAÇLARINIZ OLSUN!''

İran yönetiminin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran'a ve İran'dan başka bölgelere uçuşları sınırladığı veya iptal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İran'ı hemen terk edin. İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın." denildi.

''TÜRKİYE YA DA ERMENİSTAN'A GİDEBİLİRSİNİZ''

İran'dan ayrılamamaları halinde, ABD vatandaşlarının bulundukları konut içinde veya güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması tavsiye edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkan Donald Trump'ın İran konusunda diplomasiyi ilk seçenek olarak gördüğünü ancak diplomasi dışında da birçok seçeneği olduğunu söylemişti.

ABD, 13 Ocak’ta da ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yapmıştı.

İRAN'DA NELER OLDU?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
BDDK İkinci Başkanlığına atama
BDDK İkinci Başkanlığına atama
AFAD duyurdu! O bölgede korkutan deprem
AFAD duyurdu! O bölgede korkutan deprem
SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor
Hillary Clinton'dan, Epstein için açık oturum çağrısı
Hillary Clinton'dan, Epstein için açık oturum çağrısı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Uçum'dan dikkat çeken umut hakkı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Uçum'dan dikkat çeken umut hakkı açıklaması
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programa katıldı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programa katıldı
Zeydan Karalar tahliye edildi! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum
Zeydan Karalar tahliye edildi! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum
''Saç örme'' akımına katılan Amedsporlu futbolcuya dev ceza! Hem para hem...
''Saç örme'' akımına katılan Amedsporlu futbolcuya dev ceza! Hem para hem...