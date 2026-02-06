BIST 13.526
Deprem bölgesine 8,7 milyar dolar dış kaynak

Deprem bölgesi için bugüne kadar 8 milyar dolardan fazla dış finansman bulundu. En fazla kaynak Dünya Bankası'ndan sağlandı. Deprem bölgesindeki çalışmalar devam ederken dış kaynak finansman kullanımı da artıyor.

Şubat 2023'ten bu yana kadar birçok kuruluşla anlaşma imzalandı. Toplam tutar 8,7 milyar dolara yaklaştı.

DÜNYA BANKASI'NDAN KAYNAK

 En yüksek kaynak Dünya Bankası'ndan sağlandı. Toplam tutar 2,5 milyar doları buldu.

 Asya Kalkınma Bankası'ndan 1 milyar dolara yakın, Avrupa Yatırım Bankası'ndan 450 milyar dolarlık kredi sağlandı.

 Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansınca ve Abu Dhabi Commercial Bank da finansman sağlanan diğer kuruluşlar arasında yer alıyor.

 Kullanılan krediler düşük faizli ve uzun vadeli olarak temin edildi.

 KAYNAKLAR DEPREM BÖLGESİNDEKİ PROJELER İÇİN KULLANILIYOR

 Okul ve hastanelerin yeniden yapımı, güçlendirilmesi, konut yapımı, sanayinin geliştirilmesi ve kentsel altyapı hizmetlerinin normale dönmesi hedefleniyor.

 Bölgedeki reel sektörün finansmana erişimde zorluk yaşamaması, istihdam olanaklarının artırılması sağlanıyor.

