BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda üç yıl önce, 6 Şubat sabahı tarifsiz bir acıyla sarsıldıklarını belirtti.

Hayaller, yuvalar ve umutlar yıkılırken enkazdan yalnızca hüznün değil, asrın birlikteliğinin de yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, "#TürkiyeminGücüneBak" etiketini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin el ele verdiği bu zorlu süreçte tanımadığı bir can için nefesini tutan, lokmasını, duasını paylaşan tüm yüce gönüllerin varlığıyla yeniden umut dolduk. O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor! TCMB tarihi duyurdu
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor! TCMB tarihi duyurdu
Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı
Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü
Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı
Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı
MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu! Kayıp denilen 2 iş adamı ajan çıktı
MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu! Kayıp denilen 2 iş adamı ajan çıktı
Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı
Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti