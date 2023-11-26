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Edis ünlülerle birlikte 32.yaş gününü kutladı

Edis ünlülerle birlikte 32.yaş gününü kutladı

Edis, 32'nci yaşını erken bir doğum günü partisi ile kutladı. Ünlü şarkıcının partisine magazin dünyasının tanınmış simaları akın etti.

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28 Kasım 1990 doğumlu olan şarkıcı Edis, 32'nci yaşını üç gün öncesinden verdiği bir doğum günü partisiyle kutladı. Popçunun doğum günü partisine pek çok ünlü isim katıldı.

Ünlü isimler katıldı

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal ve Çağla Şıkel'in de aralarında bulunduğu isimler, popçuyu yalnız bırakmadı.

Tüm gece birlikte eğlendiler

Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığı, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını açıklamışlardı. İmirzalıoğlu ve Kobal, Edis’in doğum günü partisine katıldı.

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