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Adana'da tabancayla karısını öldürdü, annesini yaraladı!

Adana'da tabancayla karısını öldürdü, annesini yaraladı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, karısını tabancayla vurarak öldürdü, annesini de ağır yaraladı.

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Yeşiloba Mahallesi'ndeki evde N.K. (40), henüz bilinmeyen nedenle annesi Fahriye K. (54) ile eşi Halime K'ye (44) tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, 4 çocuk annesi Halime K'nin yaşamını yitirdiğini, kayınvalidesinin ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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