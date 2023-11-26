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Premier ligde devlerin düellosu berabere gitti

Premier ligde devlerin düellosu berabere gitti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı Erling Haaland'ın 27. dakikada attığı golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Liverpool, 80. dakikada Trent Alexander-Arnold ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından Manchester City puanını 29'a, Liverpool da 28'e çıkardı.

Manchester ekibinin Premier Lig'de sahasındaki 23 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Norveçli yıldız futbolcu Haaland ligde 50 gole en az maçta (48) ulaşan futbolcu oldu.

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