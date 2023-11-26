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Yüksek kar vaadiyle vatandaşları 14 milyon TL dolandırdı!

Yüksek kar vaadiyle vatandaşları 14 milyon TL dolandırdı!

Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek Kayseri'de ikamet eden 18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri ödeme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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