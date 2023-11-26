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Cinnet getirdi! Karısını öldürdü, annesini de ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cinnet getirdi! Karısını öldürdü, annesini de ağır yaraladı

Adana’da cinnet geçiren bir kişi karısını ve annesini tabancayla vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, N.K. (40) evinin yanındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya’nın (54) yanına gitti. N.K. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan N.K.’nın karısı Halime Kaya da (44) kayınvalidesinin evine gitti. Tartışma kısa sürede büyürken N.K. tabanca ile annesi Fahriye ve karısı Halime’yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken N.K. olay yerinden kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime’nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliğine ekipleri , şüpheli N.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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