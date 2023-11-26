Antalya'da fırtına ağaçları devirdi!

Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Bazı evlerin çatıları zarar gördü, çok sayıda ağaç devrildi ve devrilen bazı ağaçlar araçlara zarar verdi.

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Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca teyakkuzda olarak ilçe genelinde çalışmalar yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' ve 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da, şiddetli yağmur ile fırtına etkisini gösterdi. Kemer’de fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, bazı evlerin çatıları zarar gördü. Devrilen bazı ağaçlar ise araçlara zarar verdi.

Kemer Belediyesi ekipleri gece boyunca görev yaptı

Şiddetli fırtınada Kemer Belediyesi ekipleri, Kemer’de gece boyunca devriye gezdi. Dere ağızlarında herhangi bir tıkanma olup olmadığını kontrol eden belediye ekipleri, yaşanan fırtına nedeniyle ilçe genelinde çalışma başlattı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “İlçemizde yaşanan şiddetli yağış ve fırtınaya bağlı olarak belediye ekiplerimiz gece boyunca devriye gezerek, inceleme yaptı. Ekiplerimiz, ilçemizde meydana gelen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için mücadele veriyor. Vatandaşlarımızın fırtına ve şiddetli yağışa karşı daha tedbirli olmalarını rica ediyoruz” dedi. Fırtınanın bugün akşam saatlerinde kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.