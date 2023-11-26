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Sinoplu öğrenciler karikatürleriyle iki dünya birinciliği aldı!

Sinoplu öğrenciler karikatürleriyle iki dünya birinciliği aldı!

İtalya'da Spilimbergo Orta Öğretim Enstitüsü tarafından düzenlenen "Barış ve Hoşgörü" konulu 27. uluslararası karikatür yarışmasında Sinoplu öğrenciler Defne Demirci ve Didar Aşkın Ayrancıoğlu dünya birincisi oldu.

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İtalya'da 27 yıldır barış ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünya özlemini gündeme getirmek için okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve sanatçılar arasında "Barış ve Hoşgörü" konusunda düzenlenen yarışmaya her yıl binlerce eser katılıyor. Yarışmaya bu yıl Sinop'tan katılan Boyabat Bilim Sanat Merkezi Karikatür Atölyesi öğrencisi Defne Demirci ilkokul kategorisinde dünya birincisi olurken, lisesi son sınıf öğrencisi Didar Aşkın Ayrancıoğlu da liseler kategorisinde dünya birincisi oldu.

Ödül kazanan karikatürleriyle dünyaya barış mesajları veren Sinoplu genç çizerler, 1 Aralık Cuma günü İtalya'da düzenlenecek ödül törenine davet edildi. Defne Demirci ve Didar Aşkın Ayrancıoğlu'na ödül olarak 300'er avro para ödülü ve plaketin yanı sıra eserlerinin de yer aldığı yarışma kitabı verilecek.

Didar Aşkın Ayrancıoğlu, AA muhabirine, ödül kazanan karikatüründe silahların ve savaş aletlerinin yanmasıyla barış güvercinini oluşturduğunu anlattı.

Defne Demirci de savaşlarla dolu dünyaya bir astronotun uzayda elinde fırçayla barış işareti çizdiğini belirtti.

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