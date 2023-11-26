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AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında yerel seçimler için temayül yoklaması

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında yerel seçimler için temayül yoklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Partimizin kuruluşundan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mız, teşkilatlarımızın görüşlerine her daim başvurur. Gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde teşkilatımızın görmek istediği adayları Genel Merkezimiz önemsiyor." dedi.

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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca Gökmeydan Spor Salonu'nda, 31 Mart 2024'te düzenlenecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması yapıldı.

Çam, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat üyelerinin yoklamaya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Partimizin kuruluşundan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mız teşkilatlarımızın görüşlerine her daim başvurur. Gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde teşkilatımızın görmek istediği adayları Genel Merkezimiz önemsiyor. Burada da teşkilat mensuplarımız, partimize mensup olan mevcut belediye başkanları varsa onların değerlendirilmesi ve görmek istedikleri adayları yazmak suretiyle görüşlerini bildirecekler." diye konuştu.

Eskişehir'de büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaya çok yakın olduklarını dile getiren Çam, "Saat 16.00'da itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız buradaki teşkilat mensuplarımızın görmek istediği adayları kendisi de görecek. Bunun sonrası da tabii ki en kısa zamanda AK belediyecilikle Eskişehir'imizi buluşturabilecek bir adayımızı, kuvvetli bir adayımızı Eskişehirli seçmenimize inşallah sunacağız." ifadelerini kullandı.

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