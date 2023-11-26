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Tek katlı evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü!

Tek katlı evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü!

Çorum'un Kargı ilçesinde evinin penceresinden düşen 85 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Gökçedoğan köyünde Zeki Eren, tek katlı evinin penceresinden kedisini beslemek isterken dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kesi ve kırıklar oluşan Eren, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eren'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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