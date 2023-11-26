Buğday yüklü tır yan yattı, tahıl yola saçıldı

Adana’da tahıl yüklü tır kontrolden çıkarak otoyolda yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tahıl yola saçıldı.

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Kaza, Pozantı-Ankara otoyolunun Adana istikametinde Gülek mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tahıl yüklü tır kontrolünü kaybedince otoyolda bariyerlere çarptırttıktan sonra yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın yan yatmasıyla sürücü hafif şekilde yaralanırken araçtaki tahıl yola döküldü.



Otoyolda bir süre ulaşıma kapanan trafik, tahılların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.