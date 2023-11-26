BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Aydın’da Madran Dağı’na yılın ilk karı düştü

Aydın’da Madran Dağı’na yılın ilk karı düştü

Aydın’da etkili olan yağışla birlikte Bozdoğan ve Çine ilçe sınırları içerisinde yer alan 1792 metre yükseklikteki Madran Dağı’na yılın ilk karı düştü.

Abone ol

Aydın merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlere yılın ilk karları düşmeye başladı. Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Madran Dağı’na da yılın ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde kar, alçak kesimlerde yağmur şeklinde olan yağışlar herkesi sevindirdi. 1792 metre yükseklikteki Madran Dağı zirvesi beyaza bürünürken, vatandaşlar yağışların devam etmesi dileğinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu’da otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı
Bolu’da otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı
Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı yüzde 81 arttı!
Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı yüzde 81 arttı!
İzmir'de fırtına sebebiyle kara ile deniz birleşti
İzmir'de fırtına sebebiyle kara ile deniz birleşti
Prof. Ahmet Ercan tarih vererek uyardı: 7.9 büyüklüğünde depremi görecektir
Prof. Ahmet Ercan tarih vererek uyardı: 7.9 büyüklüğünde depremi görecektir
AK Parti Konya teşkilatında temayül heyecanı!
AK Parti Konya teşkilatında temayül heyecanı!
Kış akşamlarında yedikleriniz, obeziteye neden olabilir!
Kış akşamlarında yedikleriniz, obeziteye neden olabilir!
Antalya’da dalga boyu 4 metreye kadar çıktı
Antalya’da dalga boyu 4 metreye kadar çıktı
Kastamonu'da sarımsak fabrikasının enerjisi güneşten karşılanıyor!
Kastamonu'da sarımsak fabrikasının enerjisi güneşten karşılanıyor!
Serbest bırakılan 39 Filistinlinin isimleri yayımlandı
Serbest bırakılan 39 Filistinlinin isimleri yayımlandı
Hükümeti destekleyen parti lideri 'camiler yıkılsın' dedi İsveç'te NATO üyeliği zora girdi paniği
Hükümeti destekleyen parti lideri 'camiler yıkılsın' dedi İsveç'te NATO üyeliği zora girdi paniği
İstanbul'da metruk bina çöktü: 2 otomobilde hasar oluştu!
İstanbul'da metruk bina çöktü: 2 otomobilde hasar oluştu!
Ümraniye’de polise çarpıp kaçan sürücü kameralara yakalandı
Ümraniye’de polise çarpıp kaçan sürücü kameralara yakalandı