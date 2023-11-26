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Antalya’da dalga boyu 4 metreye kadar çıktı

Antalya’da dalga boyu 4 metreye kadar çıktı

Meteorolojinin uyardığı fırtına Doğu Akdeniz'de etkili olurken, Mersin sahillerinde bazı bölgelerde dalgaların 3-4 metreye kadar çıkması dikkat çekti.

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Bir çok bölgede olduğu gibi Mersin'de de dünden itibaren yağışlı hava, yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de fırtına etkili olmaya başlarken, Pazartesi gününe kadar süreceği belirtildi. Dün 50-75 kilometre hızla etkili olan fırtınanın bugün 50 ile 90 kilometre hızla olmasının beklendiği de valilik tarafından bildirildi. Meteoroloji'de Akdeniz'deki fırtına nedeniyle dalgaların 3 ile 5,5 metreye kadar ulaşacağını belirtti. Dün olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren Mersin sahillerinde etkili olan dalgalar dikkat çekti. Mersin Erdemli'de de yer yer 3-4 metreye ulaşan dalgalar görüldü. Denizin dalgasını gören bazı vatandaşlar olta ile balık tutmak isterken bazıları da izlemeye geldi.
Limonlu sahilinde dalgaları fırsat bilen Mehmet Ali Ünalır'da oltasını ve sandalyesini alarak balık tutmaya çalıştı. Bu mevsimi sevdiğini belirten Ünalır, "Böyle dalgalı havalarda levrek oluyor, bizde olta atıyoruz. Her taraf dalga olduğu için deniz bazen tamamen beyaz oluyor. Mersin'den başlayarak Silifke'ye kadar tüm sahil böyle dalgalı oluyor. Sabah yağmur yağdı kesildi, her an tekrar yağabilir. Ancak Pazartesi güzel hava bekleniyor" dedi.

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