Şiddetli yağış ve fırtına pazarcıyı zor durumu soktu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçeden aniden bastıran sağanak yağışı ile şiddetli rüzgar pazarcı esnafına zor anlar yaşatırken, bir çok esnaf öğle saatlerinde tezgahını toplamak zorunda kaldı.

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Şuhut ilçesinde hafta sonları kurulan semt pazarında bir çok esnaf olumsuz hava şartlarından dolayı zor anlar yaşadı. Sağanak yağış ile birlikte şiddetli rüzgar yüzünden esnaflar şemsiye ve tentelerinin uçmaması için yoğun çaba gösterdi. Yağmurdan sattıkları ürünleri koruma isteyen bazı esnaflar ise alışverişin devam ettiği en yoğun saatlerde tezgahlarını toplayarak evlerinin yolunu tuttu. Olumsuz hava koşulları ilçede devam ediyor.