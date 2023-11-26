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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte lastikçilerde büyük yoğunluk oluştu

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte lastikçilerde büyük yoğunluk oluştu

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından Düzce'de lastikçilerde yoğunluk oluştu.

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Geçtiğimiz hafta Düzce’nin yüksek kesimleri ile Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışının ardından Düzceli sürücüler de soluğu lastikçilerde aldı.
Günde ortalama 60 ila 70 arasında araç lastiği değişimi yaptıklarını belirten servis müdürü Ümit Sel, "Bu sene kış erken geldi. Yoğunluğumuz var. Hatta çok aşırı derece yoğunluğumuz var. Geçen sene bu kadar yoğun geçmemişti. Yeni lastik alan müşteri sayısı da çok, eski lastiklerini taktıran müşteri sayısı da çok. Sürücüler kışın yaz lastiği kullanmamaya özen gösteriyorlar. Kendi lastiklerini değiştirmeye gelen sürücüler de var. Fiyatlar yüksek olduğu için genelde eski lastiklere devam etmek isteyen kişi sayısı çoğunlukta" dedi.

"Yol tutuşuna dikkat edilmeli"

Kış lastiklerinin yol tutuşuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sel, "Vatandaşlar kar lastikleri taktırırken yol tutuş değerlerine, yakıt tasarruf değerlerine dikkat etmeli. Ses desibel ve üretim tarihine dikkat edilmeli. Bunlara kontrollü bakıldığı zaman sorunsuz bir şekilde kışı atlatacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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