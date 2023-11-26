Şırnak'ta kayıp 16 yaşındaki genç Irak ve Suriye sınırlarında aranıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 16 Kasım tarihinde Dicle Nehrinde kaybolduğu değerlendirilen lise öğrencisi 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp’i arama çalışmaları Türkiye, Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği noktada devam ediyor.

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16 Kasım’da Dicle Nehrine düştüğü iddia edilen, cep telefonu nehir kıyısında bulunan Mehmet Mehdi Demiralp’i arama çalışmaları 11.günde de devam etti.



Şırnak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında Van AFAD dalgıç ekibi, Bitlis-Tatvan Su Altı Gurup Amirliği, Cizre Belediyesi dalgıç ekibi ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İHA Bürosu görevlilerinin 10 günden bu yana havadan dron, karadan ve su altında da balık adamlar tarafından sürdürdükleri arama kurtarma çalışmaları 11. günde Türkiye, Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği noktada devam etti.



AFAD arama kurtarma ekipleri kıyı şeridinde sazlık, bataklık, kumsal, ağaç ve kayalıklarda bütün alanı, takılma sıkışma ihtimali olan tüm bölgelerde yaya ve dürbün ile gözlem yaparak taradı. Sınır hattı boyunca Sınır Komutanlığınca nöbet kulelerinde bulunan askeri termal kameralar ile suda tüm cisimleri gözetleme yaparak AFAD'a anlık rapor ederek çalışmalara destek sundu.