BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Hatay’da yapılan operasyonda 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Hatay’da yapılan operasyonda 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Abone ol

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur ve güvenin sağlanması için uygulamalara devam ediyor. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla mücadele çerçevesinde, Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi’nde yapılan uygulama kontrolünde 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde, 10 kilo takoz esrar, 56 uyuşturucu hap, 100 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 2 faturasız kurusıkı tabanca, 103 tabanca mermisi ve bu suçlardan kazanç elde edilen 17 bin 700 dolar (510 bin 85 TL) ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de deniz taştı, sahil bandı suyla doldu
Kocaeli'de deniz taştı, sahil bandı suyla doldu
Bursa'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi
Bursa'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi
6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Aralık'ta yapılacak
6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Aralık'ta yapılacak
Diyarbakır anneleri 1546 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor!
Diyarbakır anneleri 1546 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor!
Türk balıkçılar Atlas ve Hint Okyanusu'nu mesken tuttu
Türk balıkçılar Atlas ve Hint Okyanusu'nu mesken tuttu
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı yatırım danışmanı detayı Ali Yerlikaya açıkladı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı yatırım danışmanı detayı Ali Yerlikaya açıkladı
Çocuklarınızın sağlıklı beslemesi sizin elinizde!
Çocuklarınızın sağlıklı beslemesi sizin elinizde!
3 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
3 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
İstanbul'da fırtına: Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu!
İstanbul'da fırtına: Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu!
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Serbest bırakılan İsrailli esirlerin ezberleri bozuldu: Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu
Serbest bırakılan İsrailli esirlerin ezberleri bozuldu: Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu
İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü