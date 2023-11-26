6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Aralık'ta yapılacak

"6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu", 8-10 Aralık'ta CerModern'de yapılacak.

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Sinefilozofi dergisinden yapılan açıklamaya göre, sempozyumun altıncısı, derginin ev sahipliğinde, Sinema ve Felsefe Derneği, CerModern Sanatlar Merkezinin işbirliğiyle, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenecek.

"Sinematik Gerçeklik ve Hipergerçeklik", "Film Festivalleri Çalışmaları", "Varoluşçu Felsefe ve Sinema", "Filmlerle Ütopya ve Distopya", "Sinematik Estetik" ve "Filmlerle Posthümanizm, Transhümanizm ve Etik Felsefe" oturumların gerçekleştirileceği sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından 80'den fazla araştırmacının bildirileri sunulacak.

Eleştirel teori alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Ian Buchanan ve Filmle Düşünmek kitabının yazarı, felsefe ve film alanında çalışan Doç. Dr. Damian Cox 8-10 Aralık'ta yapılacak sempozyumda dinleyicilerle buluşacak.