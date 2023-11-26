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Ümraniye'de kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümraniye'de kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği yerde görev yapan polis, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye giden polislerden Sefa A'ya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 PN 356 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, memura çarptıktan sonra aracıyla kaçan sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı.

Araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmayla sürücüyü yakaladı.

Polis memuru Sefa A. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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