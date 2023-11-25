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Mertens: Böyle devam etmeliyiz

Mertens: Böyle devam etmeliyiz

Galatasaray'da Dries Mertens, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 4-0 yendi.

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

"İyi sinyal verdik"

Mertens, "Çok iyi bir maç çıkardık. Kazanmak istedik çünkü bir önceki maçta istediğimiz sonucu alamamıştık. Lige dair iyi bir sinyal verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

"Böyle devam etmemiz gerekiyor"

Belçikalı yıldız ayrıca, "Icardi'ye topu veriyorum ve golü atıyor. Önemli bir maçta kazandık. Önümüzde önemli bir maç daha var. Böyle devam etmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Maçın yıldızı Mertens

Galatasaray'da ilk 11'de maça başlayan Dries Mertens, 2 gol ve 1 asistle 4-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu.

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