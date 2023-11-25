Bakan Ali Yerlikaya'dan uyarı! 64 ilde alarm verildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen olumsuz hava koşullarına karşı, 44 ilde turuncu, 20 ilde de sarı kod verildiğini ve 81 ilde teyakkuz haline geçildiğini kaydederek vatandaşlara uyarı yaptı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.

64 ilde alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

26 Kasım Pazar günü (Yarın) ve AFAD ülkemizde yarın beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı. 44 ilimiz için Turuncu, 20 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.

81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir! Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum.