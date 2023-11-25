BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi, hayatı felç etti

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi, hayatı felç etti

Bursa’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli lodos etkisini gösterdi. Elektrik tellerinin koptuğu, ağaçların devrildiği rüzgar hayatı felç etti.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli rüzgar kent merkezini adeta felç etti. Rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, ağaçlar devrildi ve elektrik telleri koptu. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde ise devam eden bir inşaatın duvarı otomobillerin üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu.

Uzmanlar fırtınanın yarın da devam edeceğini belirtirken, vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Polis ve jandarma Marmaris’te kadına şiddete dair bilgilendirme yaptı
Polis ve jandarma Marmaris’te kadına şiddete dair bilgilendirme yaptı
Seçim öncesi DEVA Partisi'nde toplu istifa! 800 kişi AK Parti'ye katıldı
Seçim öncesi DEVA Partisi'nde toplu istifa! 800 kişi AK Parti'ye katıldı
Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası başladı
Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası başladı
Şırnak'ta izinsiz gösteride 21 kişi gözaltına alındı
Şırnak'ta izinsiz gösteride 21 kişi gözaltına alındı
Anadolu Efes'te ameliyat edilen Derek Willis, 6-8 hafta parkelerden uzak kalacak!
Anadolu Efes'te ameliyat edilen Derek Willis, 6-8 hafta parkelerden uzak kalacak!
Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesinde yeni düzenleme!
Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesinde yeni düzenleme!
Kopan ağaç dalı seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
Kopan ağaç dalı seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
Helikopter ambulans ayağı kırık hasta için havalandı
Helikopter ambulans ayağı kırık hasta için havalandı
Bakırköy'de turisti görünce aracındaki müşteriyi indiren taksiciye ''trafikten men'' cezası
Bakırköy'de turisti görünce aracındaki müşteriyi indiren taksiciye ''trafikten men'' cezası
Batan yük gemisinde ölen mürettebat Yalova’da toprağa verildi
Batan yük gemisinde ölen mürettebat Yalova’da toprağa verildi
Çığ altında kalan dağcılardan 5'inin cansız bedeni bulundu
Çığ altında kalan dağcılardan 5'inin cansız bedeni bulundu
Balıkesir’in yüksek kesimlerine yağan kar görüntüleri mest etti
Balıkesir’in yüksek kesimlerine yağan kar görüntüleri mest etti