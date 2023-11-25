Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi, hayatı felç etti

Bursa’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli lodos etkisini gösterdi. Elektrik tellerinin koptuğu, ağaçların devrildiği rüzgar hayatı felç etti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli rüzgar kent merkezini adeta felç etti. Rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, ağaçlar devrildi ve elektrik telleri koptu. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde ise devam eden bir inşaatın duvarı otomobillerin üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu.



Uzmanlar fırtınanın yarın da devam edeceğini belirtirken, vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi.