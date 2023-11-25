Şırnak'ta izinsiz gösteride 21 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolaysıyla HEDEP’liler tarafından yapılmak istenen izinsiz eyleme polis müdahale etti. İzinsiz gösteride 21 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Şırnak'ta HEDEP öncülüğünde yapılan izinsiz yürüyüş ve basın açıklamasına polis müdahale etti. Eyleme katılan 20'si kadın olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kadın Meclisi öncülüğünde Şırnak Milletvekili Nevroz Aslan Uysal'ın da katıldığı yaklaşık 30 kişilik grup Yeşilyurt Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.



Polisin izinsiz gösteriye izin verilmeyeceğini ve dağılmamaları halinde gözaltı yapılacağı anonsuna rağmen grup izinsiz gösteriye devam etti. Polisin müdahalesiyle 20'si kadın 21 gösterici gözaltına alındı. Şüpheliler, Şırnak Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.