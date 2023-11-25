Batan yük gemisinde ölen mürettebat Yalova’da toprağa verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürüklenerek batan kuru yük gemisi Kafkametler’de hayatını kaybeden mürettebattan Cüneyt Aygen'in cenazesi, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde toprağa verildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli Türk bayraklı kuru yük gemisinde hayatını kaybeden mürettebattan Cüneyt Aygen’in cenazesi Yalova’nın Çınarcık ilçesine getirildi. Cenaze ilk olarak Aygen’in yaşadığı evin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra Çınarcık Merkez Camisi’ne getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Aygen’in cenazesi ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarcık İlçe Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazede Aygen’in yakınları taziyeleri kabul etti.