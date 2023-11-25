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Polis durdurduğu araçtan 63 bin 518 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Polis durdurduğu araçtan 63 bin 518 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 63 bin 518 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eskişehir’e toplu uyuşturucu madde girişinin engellenmesi kapsamında çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmada bir araç durdurularak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 63 bin 518 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Arama sonrası 1 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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