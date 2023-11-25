BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  SPOR

Hakan Yakın: Üç puan önümüzdeki maçlar için moral olacak

Hakan Yakın: Üç puan önümüzdeki maçlar için moral olacak

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Hatayspor müsabakasında kazanmalarının ileriki haftalar için moral olacağını söyledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, “Maçtan önce biliyorduk zor olacağını. Oyuncularımız gerçekten iyi oynadı. Maçlarımızı kaybettik. Moral için bu iyi bir durum değildi. Bugün karşılaşmaya çok iyi başladık. Hatayspor’un çabuk geçişleri olacağını biliyorduk. Ama oyunda rakibimize müsait pozisyon vermedik, müsaade etmedik. 1-0 öne geçtik. 1-0’dan sonra takımda rahatlık oldu. Topu kendi aramızda tutamadık, rakibi motive ettik. Bu kendi açımdan hoşuma gitmeyen bir şey. Maçın ikinci devresinde Hatayspor’un hücum oynayacağını biliyorduk. Penaltı pozisyonu var. Bu takım için uyandırma sinyaliydi. Ondan sonra 2-1’i bulduk. Takım maç bitene kadar mücadele etti. Galibiyeti hak ettik. 3 puan önümüzdeki maçlar için moral olacak” diye konuştu.

Milli arada iyi çalıştıklarına dikkat çeken Yakın, “Milli ara bizim için çok önemliydi. Takımla çok iyi çalışabildik. Takımın fiziksel durumu iyi, daha iyi olacağız. Onun için de memnunuz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü!
Tartıştığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü!
Volkan Demirel: İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık
Volkan Demirel: İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık
Bangladeş savaş gemisi Mersin’de onarılacak!
Bangladeş savaş gemisi Mersin’de onarılacak!
Kuşadası'nda kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
Kuşadası'nda kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
Kadına şiddet gününde Pendik'te tartıştığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü
Kadına şiddet gününde Pendik'te tartıştığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü
Rusya Kiev’e en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi!
Rusya Kiev’e en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi!
Karaman'da silahlı çatışma yaşandı, 2 şüpheli tutuklandı
Karaman'da silahlı çatışma yaşandı, 2 şüpheli tutuklandı
Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı!
Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji uyardı, Karadeniz için şiddetli uyarısında bulundu
Meteoroloji uyardı, Karadeniz için şiddetli uyarısında bulundu
Adıyaman’da tarihi eser operasyonu yapıldı, 94 adet sikke ele geçirildi
Adıyaman’da tarihi eser operasyonu yapıldı, 94 adet sikke ele geçirildi
Tekirdağ'da şiddetli lodos yaşandı, gemiler limana döndü
Tekirdağ'da şiddetli lodos yaşandı, gemiler limana döndü
Bilecik'teki köpek katliamında yeni gelişme
Bilecik'teki köpek katliamında yeni gelişme