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Bangladeş savaş gemisi Mersin’de onarılacak!

Bangladeş savaş gemisi Mersin’de onarılacak!

Milli Savunma Bakanlığı, Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru Savaş Gemisi Korvet BNS SANGRAM’ın 18 Kasım ile 12 Aralık tarihleri arasında Mersin Limanı'na demirleyerek bakım ve onarıma tabi tutulacağını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru BNS SANGRAM Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, 18 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Mersin’e liman ziyaretinde bulunuyor. Gemi, Mersin Limanı’nda havuzlanarak bakım ve onarıma tabi tutulacak” ifadelerine yer verildi.

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